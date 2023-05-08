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Отрицала агрессию РФ: жительница Одесчины предстанет перед судом

8 мая 2023 14:37
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Отрицала агрессию РФ: жительница Одесчины предстанет перед судом
Судья бьет молотком. Фото: Pexels
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Правоохранители обвинили жительницу Мологовской территориальной общины в распространении материалов, содержащих отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Женщину подозревают в глорифификации военных государства-оккупанта.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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57-летняя жительница Мологовской территориальной общины, занимавшейся распространением пророссийского контента в соцсети "Одноклассники", была отправлена на скамью подсудимых. Женщину обвиняют в распространении материалов, в которых отрицается вооруженная агрессия России против Украины.

Во время обыска стражи порядка изъяли мобильный телефон, с помощью которого женщина распространяла пророссийский контент. В своих сообщениях она признавала вооруженную агрессию РФ против Украины правомерной, а также восхваляла военных государства-оккупанта.

Какое наказание ждет женщину

Обвинение жительнице Мологовской территориальной общины предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила об успешной блокировке еще одной разветвленной сети вражеских интернет-агитаторов, действовавшей в разных регионах страны. Эта сеть насчитывала 11 человек, распространявших кремлевские фейки о войне в Украине из-за мессенджеров и соцсетей.

Также мы писали, что правоохранители обнаружили еще одного любителя "русского мира", который занимался пропагандой российской агрессии и призвал к насильственной смене власти в Украине. Житель Одесской области был задержан из-за активного распространения враждебных призывов в соцсетях.

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