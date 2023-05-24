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Одесские пограничники не впустили в Украину поклонника "русского мира"

24 мая 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесские пограничники не впустили в Украину поклонника "русского мира"
Пункт пропуска "Староказачье". Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Гражданин Молдовы, который оказался сторонником российских властей, был запрещен на въезд на территорию Украины. Пограничники Белгород-Днестровского отряда вместе с сотрудниками СБУ провели подробную проверку иностранца.

Об этом сообщает ГНСУ.

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В ходе проверки в личном мобильном телефоне иностранца были обнаружены материалы пророссийского характера и видеозаписи, направленные на дискредитацию руководства нашего государства.

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В связи с приверженностью российским властям ему было отказано в пропуске через государственную границу и наложен запрет на въезд на территорию Украины на три года.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила об успешной блокировке еще одной разветвленной сети вражеских интернет-агитаторов, действовавшей в разных регионах страны. Эта сеть насчитывала 11 человек, распространявших кремлевские фейки о войне в Украине из-за мессенджеров и соцсетей.

Также мы писали, что правоохранители обнаружили еще одного любителя "русского мира" , который занимался пропагандой российской агрессии и призвал к насильственной смене власти в Украине. Житель Одесской области был задержан из-за активного распространения враждебных призывов в соцсетях.

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