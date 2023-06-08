Поддерживал Путина: в Одессе задержали коллаборанта

Задержание мужчины. Фото иллюстративное: google

Полицейские из Одессы сообщили об обнаружении подозрительного мужчины, активно поддерживавшего российские войска и их лидера. Этот 55-летний злоумышленник распространял антиукраинский контент и выражал свое восхищение действиями оккупантов.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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В сети "Одноклассники", которая запрещена в Украине, злоумышленник размещал публикации, призывая к поддержке российского президента и оправдывая оккупантов. Он также поощрял территориальные изменения нашей страны. У задержанного был изъят мобильный телефон и компьютерное оборудование, содержащие доказательства его незаконной деятельности.

Подозреваемый в коллаборационной деятельности. Фото: ГУНП в Одесской области

Какое наказание ждет мужчину

При наличии достаточных доказательств Киевская окружная прокуратура города Одессы сообщила о подозрении преступнику согласно части 1 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины. Это касается коллаборационной деятельности, что означает публичное возражение гражданином Украины против осуществления вооруженной агрессии против нашей страны и публичные призывы к поддержке действий государства-агрессора.

Такие действия наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила об успешной блокировке еще одной разветвленной сети вражеских интернет-агитаторов, действовавшей в разных регионах страны. Эта сеть насчитывала 11 человек, распространявших кремлевские фейки о войне в Украине из-за мессенджеров и соцсетей.

Также мы писали, что правоохранители обнаружили еще одного любителя "русского мира", который занимался пропагандой российской агрессии и призвал к насильственной смене власти в Украине. Житель Одесской области был задержан из-за активного распространения враждебных призывов в соцсетях.