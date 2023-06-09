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Вербовал для терактов: российского пропагандиста осудили в Одессе

9 июня 2023 11:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Вербовал для терактов: российского пропагандиста осудили в Одессе
Поклонник "русского мира". Фото: СБУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Приморский районный суд города Одессы вынес приговор российскому пропагандисту, обвиняемому в вербовке украинцев для совершения терактов. Начало срока отбывания наказания осужденному будет исчисляться с даты его задержания.

Об этом сообщает СБУ.

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Что известно о вербовщике

Согласно собранным доказательствам досудебного следствия, сторонник "русского мира", рожденный в Днепре. Он находился на постоянном проживании в Российской Федерации с 2014 года, приехал на временно оккупированную территорию Луганской области и возглавил так называемое гуманитарное управление "Министерства обороны ЛНР". Человек известен своим решительным антиукраинским отношением и неприятием идей Революции достоинства и политики украинской власти.

Пророссийская деятельность злоумышленника

Его основной целью было создание хаоса в Украине и формирование так называемой "Новороссии". В период с апреля по июнь 2014 года он завербовал двух жителей Одессы для совершения диверсионных актов и терактов. Привлеченные должны собирать информацию о местности, проводить фотографирование объектов инфраструктуры, следить за проукраинскими активистами и офисами общественных объединений в Одессе. Кроме того, российский куратор интересовался общественно-политической ситуацией в городе и настроениями одесситов после трагических событий 2 мая 2014 года.

Завербованным одесситам предоставлялись средства, компьютерная техника, средства конспиративной связи, оружие и материалы для изготовления взрывчатки. Однако в июне 2014 года на этапе подготовки преступлений сотрудники Службы безопасности Украины задержали террористов.

После вторжения Российской Федерации в Украину этот пропагандист часто цитировался российскими СМИ как "военный эксперт".

Какое наказание ждет пропагандиста

Решением суда преступник был осужден как виновный в содействии совершению террористического акта путем вербовки нескольких лиц, что предусмотрено частью 2 статьи 258-4 Уголовного кодекса Украины. Ему было наложено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Начало срока отбывания наказания осужденному будут исчисляться с даты его задержания и реального исполнения наказания.

Напомним, полицейские из Одессы сообщили об обнаружении подозрительного мужчины, активно поддерживавшего российские войска, и их лидера. Этот 55-летний злоумышленник распространял антиукраинский контент и выражал свое восхищение действиями оккупантов.

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