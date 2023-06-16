Працювали на росЗМІ: СБУ затримала двох одеситів
Служба безпеки України (СБУ) оголосила про підозру двом жителям Одеси, які причетні до створення фейкових матеріалів на замовлення російських телеканалів. Вони мали дестабілізувати ситуацію навколо мобілізації та Києво-Печерської лаври.
Про це повідомляє Управляння СБУ в одеській області.
Робив відео про мобілізацію та Києво-Печерську лавру
Спецслужба зібрала значну кількість доказів проти двох псевдожурналістів з Одеси, які займалися створенням постановочних відео на замовлення російських телеканалів.
Один з підозрюваних виявився колишнім оператором Одеського державного телебачення, який після окупації почав співпрацювати з російським телеканалом "РЕН-ТВ".
За даними слідства, цей підозрюваний погодився зняти провокаційне відео про перебіг мобілізації в Україні на замовлення пропагандистів. За плату у суму 8 тисяч гривень, він найняв свого знайомого для ролі "військкома" місцевого центру комплектування. Разом вони створили відео, в якому "військком" розповідав про те що він змушений “полювати” на призовників, щоб уникнути самому мобілізації.
Цей фейковий матеріал був показаний на російському телеканалі "РЕН-ТВ" і потім його підхопили понад 20 пропагандистських інформаційних ресурсів, включаючи провідні федеральні телеканали.
Проведені експертизи відео, замовлені СБУ, підтвердили злочинні дії підозрюваних.
Крім того, в цей час також проводиться розслідування, щодо причетності оператора до створення ряду замовних сюжетів, пов'язаних з Києво-Печерською лаврою.
Підтримував окупантів
Згідно зі зібраними доказами, після звільнення з державного телебачення, ця особа стала працювати в одеському осередку "Незалежного бюро журналістських розслідувань". На своїх соціальних мережах він активно закликав до підтримки окупантів і виправдовував їхні воєнні злочини. Це привернуло увагу кремлівських пропагандистів, і вони встановили контакт з ним.
Обшуки у підозрюваних
Під час обшуків, проведених у підозрюваних, співробітники СБУ вилучили наступні речові докази:
- Мобільні телефони, комп'ютери, професійне обладнання та електронні носії інформації, що містять докази протиправної діяльності;
- Чорнові записи;
- Акторський реквізит, включаючи військову форму та засоби гримування.
Яке покарання чекає на чоловіків
Обом підозрюваним було оголошено про підозру згідно з частиною 6 статті 111-1 Кримінального кодексу України. За такий злочин їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, приморський районний суд міста Одеси виніс вирок російському пропагандисту, якого звинувачували у вербуванні українців для вчинення терактів. Початок строку відбування покарання засудженому обчислюватимуть з дати його затримання.