Працювали на росЗМІ: СБУ затримала двох одеситів

Затримання агента РФ. Фото: СБУ

Служба безпеки України (СБУ) оголосила про підозру двом жителям Одеси, які причетні до створення фейкових матеріалів на замовлення російських телеканалів. Вони мали дестабілізувати ситуацію навколо мобілізації та Києво-Печерської лаври.

Про це повідомляє Управляння СБУ в одеській області.

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Робив відео про мобілізацію та Києво-Печерську лавру

Спецслужба зібрала значну кількість доказів проти двох псевдожурналістів з Одеси, які займалися створенням постановочних відео на замовлення російських телеканалів.

Один з підозрюваних виявився колишнім оператором Одеського державного телебачення, який після окупації почав співпрацювати з російським телеканалом "РЕН-ТВ".

За даними слідства, цей підозрюваний погодився зняти провокаційне відео про перебіг мобілізації в Україні на замовлення пропагандистів. За плату у суму 8 тисяч гривень, він найняв свого знайомого для ролі "військкома" місцевого центру комплектування. Разом вони створили відео, в якому "військком" розповідав про те що він змушений “полювати” на призовників, щоб уникнути самому мобілізації.

Цей фейковий матеріал був показаний на російському телеканалі "РЕН-ТВ" і потім його підхопили понад 20 пропагандистських інформаційних ресурсів, включаючи провідні федеральні телеканали.

Проведені експертизи відео, замовлені СБУ, підтвердили злочинні дії підозрюваних.

Крім того, в цей час також проводиться розслідування, щодо причетності оператора до створення ряду замовних сюжетів, пов'язаних з Києво-Печерською лаврою.

Підтримував окупантів

Згідно зі зібраними доказами, після звільнення з державного телебачення, ця особа стала працювати в одеському осередку "Незалежного бюро журналістських розслідувань". На своїх соціальних мережах він активно закликав до підтримки окупантів і виправдовував їхні воєнні злочини. Це привернуло увагу кремлівських пропагандистів, і вони встановили контакт з ним.

Обшуки у підозрюваних

Речові докази злочину. Фото: СБУ

Під час обшуків, проведених у підозрюваних, співробітники СБУ вилучили наступні речові докази:

Мобільні телефони, комп'ютери, професійне обладнання та електронні носії інформації, що містять докази протиправної діяльності;

Чорнові записи;

Акторський реквізит, включаючи військову форму та засоби гримування.

Яке покарання чекає на чоловіків

Обом підозрюваним було оголошено про підозру згідно з частиною 6 статті 111-1 Кримінального кодексу України. За такий злочин їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, приморський районний суд міста Одеси виніс вирок російському пропагандисту, якого звинувачували у вербуванні українців для вчинення терактів. Початок строку відбування покарання засудженому обчислюватимуть з дати його затримання.