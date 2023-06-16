Работали на росСМИ: СБУ задержала двух одесситов

Задержание агента РФ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении двум жителям Одессы, причастным к созданию фейковых материалов по заказу российских телеканалов. Они должны дестабилизировать ситуацию вокруг мобилизации и Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщает Управление СБУ в Одесской области.

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Делал видео о мобилизации и Киево-Печерской лавре

Спецслужба собрала значительное количество доказательств против двух псевдожурналистов из Одессы, занимавшихся созданием постановочных видео по заказу российских телеканалов.

Один из подозреваемых оказался бывшим оператором Одесского государственного телевидения, после оккупации начал сотрудничать с российским телеканалом "РЕН-ТВ".

По данным следствия, этот подозреваемый согласился снять провокационное видео о ходе мобилизации в Украине по заказу пропагандистов. За плату в сумму 8 тысяч гривен он нанял своего знакомого для роли "военкома" местного центра комплектования. Вместе они создали видео, в котором "военным" рассказывал о том, что он вынужден "охотиться" на призывников, чтобы избежать самому мобилизации.

Этот фейковый материал был показан на российском телеканале РЕН-ТВ и затем его подхватили более 20 пропагандистских информационных ресурсов, включая ведущие федеральные телеканалы.

Проведённые экспертизы видео, заказанные СБУ, подтвердили преступные действия подозреваемых.

Кроме того, в настоящее время также проводится расследование относительно причастности оператора к созданию ряда заказных сюжетов, связанных с Киево-Печерской лаврой.

Поддерживал оккупантов

Согласно собранным доказательствам, после увольнения с государственного телевидения, этот человек стал работать в одесской ячейке "Независимого бюро журналистских расследований". В своих социальных сетях он активно призывал к поддержке оккупантов и оправдывал их военные преступления. Это привлекло внимание кремлевских пропагандистов, и они установили контакт с ним.

Обыски у подозреваемых

Вещественные доказательства преступления. Фото: СБУ

В ходе обысков, проведенных у подозреваемых, сотрудники СБУ изъяли следующие доказательства:

мобильные телефоны, компьютеры, профессиональное оборудование и электронные носители информации, содержащие доказательства противоправной деятельности;

Черновые записи;

Актерский реквизит, включая военную форму и способы гримирования.

Какое наказание ждет мужчин

Обоим подозреваемым было объявлено о подозрении согласно части 6 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины. За такое преступление им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, приморский районный суд города Одессы вынес приговор российскому пропагандисту, обвиняемому в вербовке украинцев для совершения терактов. Начало срока отбывания наказания осужденному будет исчисляться с даты его задержания.