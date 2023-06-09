Коригував ракетні удари: в Одесі затримано агента ФСБ

Затримання агента ФСБ. Фото: СБУ

Служба безпеки України (СБУ) оголосила про виявлення ще одного випадку державної зради, в якому фігурує агент ФСБ. За отриманими доказами, цей агент активно збирав розвіддані на території Одеської області.

Про це повідомляє Управління СБУ в Одеській області.

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Російські спецслужби виявили активність фігуранта на соціальних мережах, після чого його було залучено до співпраці як інформатора. Для цього йому був призначений "зв'язковий" — підсанкційний московський блогер Юрій Подоляк, який перед величезною аудиторією публічно виправдовував воєнні злочини російських окупантів.

За даними слідства, блогер давав інформатору вказівки стосовно збирання інформації про розташування військових підрозділів і координати стратегічно важливих об'єктів транспортної інфраструктури в Одеській області. Також злочинець фіксував результати російських повітряних атак та передавав їх "зв'язковому" для подальшого координування нових ударів по Одесі.

Для забезпечення комунікації з ворожими спецслужбами використовувалися анонімні чати в соціальних мережах, зокрема "Вконтакте" та месенджер "Телеграм". З метою збору розвідувальної інформації, зловмисник подорожував по області та фотографував українські об'єкти.

Співробітники СБУ затримали агента ФСБ при спробі передачі конфіденційної інформації до Російської Федерації. Під час обшуку у його місці проживання був знайдений комп'ютер з доказами листування з представниками ворожих спецслужб.

Яке покарання чекає на зрадника

Внаслідок проведених слідчих дій вдалося встановити прямий зв'язок зрадника з діючим співробітником ФСБ. Зібравши достатні докази, слідчі Служби безпеки повідомили агенту ФСБ про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зраднику може загрожувати довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, одеські прокурори у сфері оборони передали до суду обвинувальний акт стосовно колишнього командира протичовнового корвета "Луцьк" 1 бригади надводних кораблів центру морських операцій Військово-Морських сил України. Його звинувачують у дезертирстві та державній зраді (згідно зі статтями 408 та 111 Кримінального кодексу України).