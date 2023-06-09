Корректировал ракетные удары: в Одессе задержан агент ФСБ

Задержание агента ФСБ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила об обнаружении еще одного случая государственной измены, в котором фигурирует агент ФСБ. По полученным доказательствам, этот агент активно собирал разведданные на территории Одесской области.

Об этом сообщает Управление СБУ в Одесской области.

Читайте также:

Российские спецслужбы проявили активность фигуранта на социальных сетях, после чего он был вовлечен в сотрудничество как информатора. Для этого ему был назначен "связной" подсанкционный московский блогер Юрий Подоляк, который перед огромной аудиторией публично оправдывал военные преступления российских оккупантов.

По данным следствия, блогер давал информатору указания по сбору информации о расположении военных подразделений и координатах стратегически важных объектов транспортной инфраструктуры в Одесской области. Также преступник фиксировал результаты российских воздушных атак и передавал их "связному" для дальнейшего координирования новых ударов по Одессе.

Для обеспечения коммуникации с вражескими спецслужбами использовались анонимные чаты в социальных сетях, в частности, Вконтакте и мессенджер Телеграмм. С целью сбора разведывательной информации злоумышленник путешествовал по области и фотографировал украинские объекты.

Сотрудники СБУ задержали агента ФСБ при попытке передачи конфиденциальной информации в Российскую Федерацию. Во время обыска в его месте жительства был найден компьютер с поличным с представителями вражеских спецслужб.

Какое наказание ждет предателя

В результате проведенных следственных действий удалось установить прямую связь предателя с действующим сотрудником ФСБ. Собрав достаточные доказательства, следователи Службы безопасности сообщили агенту ФСБ о подозрении по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Предателю может грозить пожизненное лишение свободы.

Напомним, одесские прокуроры в сфере обороны передали в суд обвинительный акт в отношении бывшего командира противолодочного корвета "Луцк" 1 бригады надводных кораблей центра морских операций Военно-Морских сил Украины. Его обвиняют в дезертирстве и государственной измене (согласно статьям 408 и 111 Уголовного кодекса Украины).