На Одещині судитимуть командира-зрадника корвета "Луцьк"

Колишній командир протичовнового корвета "Луцьк". Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони південного регіону

Одеські прокурори у сфері оборони передали до суду обвинувальний акт стосовно колишнього командира протичовнового корвета "Луцьк" 1 бригади надводних кораблів центру морських операцій Військово-Морських Сил України. Його звинувачують у дезертирстві та державній зраді (згідно зі статтями 408 та 111 Кримінального кодексу України).

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони південного регіону.

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З'ясовано, що у травні 2014 року, під час тимчасової окупації Криму Російською Федерацією, капітан ІІІ рангу не з'явився на службу в пункті постійної дислокації на материковій частині України. Він порушив Військову присягу, присягнувши у вірності українському народові, та перейшов на бік ворога, відмовившись вивести протичовновий корвет "Луцьк" на територію України.

На цей час обвинувачений перебуває на військовій службі в складі Російських Збройних Сил на посаді командира малого протичовнового корабля "Суздалець" та бере участь у збройній агресії Російської Федерації проти України.

Яке покарання чекає на командира-зрадника

До суду направлено підозру за фактами дезертирства та державної зради (ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України). Згідно із санкціями першої статті на нього чекає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років. Тим часом держзрада карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, колишнім офіцерам Центру оперативного (бойового) забезпечення ВМС ЗСУ заочно повідомлено про підозри. У 2014 році, під час окупації Криму, вони перейшли на бік ворога.

Зазначимо, Генеральний прокурор Андрій Костін провів зустріч з правоохоронцями Одещини, щоб обговорити нагальні питання безпеки та боротьби зі злочинністю в цьому регіоні. Під час зустрічі були розглянуті результати роботи на пріоритетних напрямах, які спрямовані на національну безпеку та економічну стабільність, а також були обговорені можливі шляхи підвищення ефективності цих заходів.