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Корупція, держзрада та експорт: генпрокурор провів нараду в Одесі

1 червня 2023 11:50
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Анна Мурадова
Редактор
Корупція, держзрада та експорт: генпрокурор провів нараду в Одесі
Генеральний прокурор Андрій Костін в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Генеральний прокурор Андрій Костін провів зустріч з правоохоронцями Одещини, щоб обговорити нагальні питання безпеки та боротьби зі злочинністю в цьому регіоні. Під час зустрічі були розглянуті результати роботи на пріоритетних напрямах, які спрямовані на національну безпеку та економічну стабільність, а також були обговорені можливі шляхи підвищення ефективності цих заходів.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Андрій Костін оцінив результативність у протидії колабораціонізму та державній зраді, а також в розкритті та припиненні корупційних схем в органах місцевого самоврядування та державній владі. Він також підкреслив значення захисту інтересів держави у сфері земельних правовідносин та розпорядження об'єктами державної і комунальної власності

Окрім цього, Генпрокурор звернув увагу на важливість подальшого посилення боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів та ухиленням від сплати обов'язкових платежів до бюджету, а також на необхідність виявлення зловживань під час митного оформлення експортно-імпортних операцій, враховуючи особливості регіону.

Нарада з генпрокурором в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Андрій Костін підкреслив, що крім зовнішніх загроз, необхідно активно протидіяти внутрішнім загрозам, щоб забезпечити економічну стабільність та розвиток України.

"Принциповою і безкомпромісною має бути реакція на прояви корупції та контроль за використанням бюджетних коштів", — зазначив Андрій Костін.

Нагадаємо, у Вищому антикорупційному суді продовжується розгляд у справі, що стосується голови та депутата однієї з міських рад Одещини. Їх було викрито на корупційному злочині.

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