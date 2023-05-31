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Чиновників на Одещині викрито на корупції: деталі схеми

31 травня 2023 14:43
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Чиновників на Одещині викрито на корупції: деталі схеми
Суддя стукає молотком Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У Вищому антикорупційному суді продовжується розгляд у справі, що стосується голови та депутата однієї з міських рад Одещини. Їх було викрито на корупційному злочині.

Про це повідомляє САП.

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Деталі схеми

Голову та депутата однієї з міських рад Ізмаїльського району Одеської області, обвинувачують у вимагання та одержанні хабаря. За ці кошти вони мали надати в оренду земельну ділянку, яка є комунальною власністю та має площу близько 2,5 гектара.

На сьогодні колегія суддів Вищого антикорупційного суду завершила дослідження доказів, які були представлені стороною обвинувачення.

Наступне засідання, заплановане на 21 червня 2023 року о 12:30 годині, передбачає проведення дослідження доказів з боку сторони захисту, а також проведення допиту свідків.

Погоріли на хабарях

Нагадаємо, одного з працівників керівної ланки "Одеського історико-краєзнавчого музею" затримали "на гарячому" після отримання неправомірної вигоди від підприємця. За гроші посадовець мав посприяти у встановленні торговельних павільйонів на території Меморіалу 411-ї батареї.

Також в Одеській області прокуратура виявила факт отримання хабаря від командира одного з військових мобільних шпиталів. Він за гроші допомагав отримати статус обмежено придатного до військової служби.

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