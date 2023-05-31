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Чиновники в Одесской области разоблачены на коррупции: детали схемы

31 мая 2023 14:43
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Чиновники в Одесской области разоблачены на коррупции: детали схемы
Судья стучится молотком Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Высшем антикоррупционном суде продолжается рассмотрение дела, касающегося председателя и депутата одного из городских советов Одесчины. Они были разоблачены на коррупционном преступлении.

Об этом сообщает САП.

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Председателя и депутата одного из городских советов Измаильского района Одесской области обвиняют в вымогательстве и получении взятки. За эти средства они должны предоставить в аренду земельный участок, являющийся коммунальной собственностью и площадью около 2,5 гектара.

На сегодняшний день коллегия судей Высшего антикоррупционного суда завершила исследование доказательств, представленных стороной обвинения.

Следующее заседание, запланированное на 21 июня 2023 года в 12:30, предусматривает проведение исследования доказательств со стороны стороны защиты, а также проведение допроса свидетелей.

Погорели на взятках

Напомним, одного из работников руководящего звена "Одесского историко-краеведческого музея" задержали "на горячем" после получения неправомерной выгоды от предпринимателя. За деньги чиновник должен помочь в установлении торговых павильонов на территории Мемориала 411-й батареи.

Также в Одесской области прокуратура обнаружила факт получения взятки от командира одного из военных мобильных госпиталей. Он за деньги помогал получить статус ограниченно годного для военной службы.

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