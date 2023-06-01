Коррупция, госизмена и экспорт: генпрокурор провел совещание в Одессе

Генеральный прокурор Андрей Костин в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

Генеральный прокурор Андрей Костин провел встречу с правоохранителями Одесчины, чтобы обсудить срочные вопросы безопасности и борьбы с преступностью в этом регионе. В ходе встречи были рассмотрены результаты работы на приоритетных направлениях, направленных на национальную безопасность и экономическую стабильность, а также были обсуждены возможные пути повышения эффективности этих мероприятий.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Андрей Костин оценил результативность в противодействии коллаборационизму и государственной измене, а также раскрытию и прекращению коррупционных схем в органах местного самоуправления и государственной власти. Он также подчеркнул значение защиты интересов государства в сфере земельных правоотношений и распоряжение объектами государственной и коммунальной собственности

Кроме того, Генпрокурор обратил внимание на важность дальнейшего усиления борьбы с незаконным оборотом подакцизных товаров и уклонением от уплаты обязательных платежей в бюджет, а также необходимость выявления злоупотреблений во время таможенного оформления экспортно-импортных операций, учитывая особенности региона.

Совещание с генпрокурором в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

Андрей Костин подчеркнул, что кроме внешних угроз необходимо активно противодействовать внутренним угрозам, чтобы обеспечить экономическую стабильность и развитие Украины.

"Принципиальной и бескомпромиссной должна быть реакция на проявления коррупции и контроль использования бюджетных средств", — отметил Андрей Костин.

Напомним, в Высшем антикоррупционном суде продолжается рассмотрение дела, касающегося председателя и депутата одного из городских советов Одесчины. Они были разоблачены на коррупционном преступлении.