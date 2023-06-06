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В Одесской области будут судить командира-предателя корвета "Луцк"

6 июня 2023 16:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области будут судить командира-предателя корвета "Луцк"
Бывший командир противолодочного корвета "Луцк". Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны южного региона
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесские прокуроры в сфере обороны передали в суд обвинительный акт в отношении бывшего командира противолодочного корвета "Луцк" 1 бригады надводных кораблей центра морских операций Военно-Морских Сил Украины. Его обвиняют в дезертирстве и государственной измене (согласно статьям 408 и 111 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает специализированная прокуратура в сфере обороны южного региона.

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Установлено, что в мае 2014 года, во время временной оккупации Крыма Российской Федерацией, капитан III ранга не явился на службу в пункте постоянной дислокации на материковой части Украины. Он нарушил Военную присягу, присягнув в верности украинскому народу, и перешел на сторону врага, отказавшись вывести противолодочный корвет "Луцк" на территорию Украины.

В настоящее время обвиняемый находится на военной службе в составе Российских Вооруженных Сил в должности командира малого противолодочного корабля "Суздалец" и принимает участие в вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Какое наказание ждет командира-предателя

В суд направлено подозрение по фактам дезертирства и государственной измены (ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 УК Украины). Согласно санкциям первой статьи его ждет наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет. Между тем госизмена карается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, бывшим офицерам Центра оперативного (боевого) обеспечения ВМС ВСУ заочно уведомлено о подозрениях. В 2014 году во время оккупации Крыма они перешли на сторону врага.

Отметим, Генеральный прокурор Андрей Костин провел встречу с правоохранителями Одесчины, чтобы обсудить срочные вопросы безопасности и борьбы с преступностью в этом регионе. В ходе встречи были рассмотрены результаты работы на приоритетных направлениях, направленных на национальную безопасность и экономическую стабильность, а также были обсуждены возможные пути повышения эффективности этих мероприятий.

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