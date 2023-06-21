Информатора из Одессы будут судить за сотрудничество с РФ
Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Одессы. Он подозревается в государственной измене и распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
По результатам следствия установлено, что подозреваемый использовал запрещенную социальную сеть "ВКонтакте", где передавал нелегальную информацию о расположении военных работников ВСУ на территории Одессы. Данными он делился с московским блоггером и находящимся под санкциями пропагандистом.
Помимо текстовых сообщений, вражеский агент также передавал фотографии вооруженных позиций сил обороны с целью их дальнейшего поражения со стороны агрессивного государства.
"Информатор на этом не остановился и в дальнейшем начал сотрудничать с сотрудником ФСБ РФ. По его заданию он разведывал передислокацию ВСУ в регионе и координаты позиций ПВО и складов с боеприпасами", — говорится в сообщении.
Во время обыска в месте жительства информатора стражи порядка изъяли компьютеры и мобильные телефоны, на которых нашли доказательства его причастности к преступной деятельности.
Подозреваемый находится под стражей, ожидая судебного процесса, который определит его дальнейшую судьбу.
Какое наказание ждет информатора РФ
Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт по факту государственной измены и несанкционированному распространению информации о расположении Вооруженных Сил Украины (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).
Санкции первой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок пятнадцать лет или пожизненного лишения свободы, за конфискацию имущества. Между тем, распространение информации о расположении ВСУ наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
Напомним, Приморский районный суд принял решение по враждебному приспешнику, который активно способствовал государству-агрессору. Выяснилось, что гражданин Украины, бывший житель Одессы, в 2019 году переехал в Российскую Федерацию.