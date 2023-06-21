Информатора из Одессы будут судить за сотрудничество с РФ

Информатор РФ в суде. Фото: Одесская областная прокуратура

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Одессы. Он подозревается в государственной измене и распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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По результатам следствия установлено, что подозреваемый использовал запрещенную социальную сеть "ВКонтакте", где передавал нелегальную информацию о расположении военных работников ВСУ на территории Одессы. Данными он делился с московским блоггером и находящимся под санкциями пропагандистом.

Помимо текстовых сообщений, вражеский агент также передавал фотографии вооруженных позиций сил обороны с целью их дальнейшего поражения со стороны агрессивного государства.

"Информатор на этом не остановился и в дальнейшем начал сотрудничать с сотрудником ФСБ РФ. По его заданию он разведывал передислокацию ВСУ в регионе и координаты позиций ПВО и складов с боеприпасами", — говорится в сообщении.

Обыски у информатора РФ. Фото: Одесская областная прокуратура

Во время обыска в месте жительства информатора стражи порядка изъяли компьютеры и мобильные телефоны, на которых нашли доказательства его причастности к преступной деятельности.

Подозреваемый находится под стражей, ожидая судебного процесса, который определит его дальнейшую судьбу.

Какое наказание ждет информатора РФ

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт по факту государственной измены и несанкционированному распространению информации о расположении Вооруженных Сил Украины (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

Санкции первой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок пятнадцать лет или пожизненного лишения свободы, за конфискацию имущества. Между тем, распространение информации о расположении ВСУ наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, Приморский районный суд принял решение по враждебному приспешнику, который активно способствовал государству-агрессору. Выяснилось, что гражданин Украины, бывший житель Одессы, в 2019 году переехал в Российскую Федерацию.