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Шпигував за ЗСУ: на Одещині затримано агента ФСБ

30 червня 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Шпигував за ЗСУ: на Одещині затримано агента ФСБ
СБУ затримують агента РФ. Фото: СБУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Служба безпеки України (СБУ) успішно завершила досудове розслідування щодо російського агента, який активно займався збиранням розвідданих про підрозділи Збройних Сил України. Виявилося, що зловмисником є колишній правоохоронець, якого завербував співробітник російського Федерального Безпекового Бюро (ФСБ). 

Про це повідомляє СБУ.

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За вказівкою агресора, цей агент отримував інформацію про місцеперебування підрозділів ЗСУ та Держприкордонслужби в Одеській та Миколаївській областях.

Особливу увагу російського агента привертала інформація про недавно створений добровольчий батальйон ЗСУ під назвою "Чорноморська січ". З метою збирання розвідданих, цей зрадник склав легенду та намагався пройти співбесіду з керівництвом батальйону, прикинувшись охочим вступити до їхніх лав.

СБУ виявили агента РФ. Фото: СБУ

Під прикриттям цієї легенди, агент ФСБ проводив приховану фотофіксацію місця дислокації військових формувань та вивчав психологічний профіль командира з метою подальшого вербування його на боці російських спецслужб.

Яке покарання чекає на агента РФ

Наразі зловмиснику пред'явлено звинувачення за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, яка передбачає державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Обвинувальний акт вже направлено до суду, а санкція статті передбачає покарання у вигляді п'ятнадцяти років позбавлення волі або навіть довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

Більше про зрадників

Нагадаємо, прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо мешканця Одеси. Його підозрюють у державній зраді та поширенні інформації про розташування Збройних Сил України.

Також ми писали, що приморський районний суд ухвалив рішення щодо ворожого поплічника, який активно сприяв державі-агресорці. З'ясувалося, що цей громадянин України, колишній мешканець Одеси, у 2019 році переїхав до Російської Федерації.

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