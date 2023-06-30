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Шпионил по ВСУ: в Одесской области задержан агент ФСБ

30 июня 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Шпионил по ВСУ: в Одесской области задержан агент ФСБ
СБУ задерживается агентом РФ. Фото: СБУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Служба безопасности Украины (СБУ) успешно завершила досудебное расследование в отношении российского агента, активно занимавшегося сбором разведданных о подразделениях Вооруженных Сил Украины. Оказалось, что злоумышленником является бывший страж порядка, которого завербовал сотрудник российского Федерального Безопасного Бюро (ФСБ).

Об этом сообщает СБУ.

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По указанию агрессора, этот агент получал информацию о местонахождении подразделений ВСУ и Госпогранслужбы в Одесской и Николаевской областях.

Особое внимание российского агента привлекала информация о недавно созданном добровольческом батальоне ВСУ под названием "Черноморская сечь". С целью сбора разведданных этот предатель сочинил легенду и пытался пройти собеседование с руководством батальона, притворившись желающим вступить в их ряды.

СБУ обнаружили агента РФ. Фото: СБУ

Под прикрытием этой легенды агент ФСБ проводил скрытую фотофиксацию места дислокации военных формирований и изучал психологический профиль командира с целью дальнейшей его вербовки на сторону российских спецслужб.

Какое наказание ждет агента РФ

Злоумышленнику предъявлено обвинение по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает государственную измену, совершенное в условиях военного положения. Обвинительный акт уже направлен в суд, а санкция статьи предусматривает наказание в виде пятнадцати лет лишения свободы или даже пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Больше о предателях

Напомним, прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Одессы. Он подозревается в государственной измене и распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины.

Также мы писали, что приморский районный суд принял решение о враждебном приспешнике, который активно способствовал государству-агрессору. Выяснилось, что гражданин Украины, бывший житель Одессы, в 2019 году переехал в Российскую Федерацию.

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