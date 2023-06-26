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Продавав ворогу інформацію: на Миколаївщині затримали агента

26 червня 2023 13:00
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Беженар Тетяна
журналіст
Продавав ворогу інформацію: на Миколаївщині затримали агента
Затримання інформатора. Фото: СБУ
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

СБУ затримала ще одного інформатора РФ, який збирав розвіддані про оборону Південноукраїнської АЕС. Це вже другий викритий агент російських спецслужб, що "полював" за цим стратегічним об’єктом у 2023 році.

Про це повідомила Служба безпеки України.

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Інформатор збирав дані про Південноукраїнську АЕС

Мешканець Южноукраїнська  збирав та передавав ворогу інформацію про місця базування та чисельність підрозділів Сил оборони, які охороняють Південноукраїнську атомну електростанцію. За це він отримав від окупантів майже 9 тис. грн за виконання попередніх завдань.

Росіян цікавили точні координати розміщення військових формувань, що забезпечують оборону АЕС та міста-супутника Южноукраїнськ. Закриті відомості потрібні були окупантам для підготовки прицільних ракетних ударів.

Затримання зловмисника

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час спроби передати координати та фотографії одного з військових об’єктів. У затриманого вилучено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння, бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань) Кримінального кодексу України.

Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід — тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, Приморський районний суд ухвалив рішення щодо ворожого поплічника, який активно сприяв державі-агресору. З'ясувалося, що цей громадянин України, колишній мешканець Одеси, у 2019 році переїхав до Російської Федерації.

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