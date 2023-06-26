Продавав ворогу інформацію: на Миколаївщині затримали агента

Затримання інформатора. Фото: СБУ

СБУ затримала ще одного інформатора РФ, який збирав розвіддані про оборону Південноукраїнської АЕС. Це вже другий викритий агент російських спецслужб, що "полював" за цим стратегічним об’єктом у 2023 році.

Про це повідомила Служба безпеки України.

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Мешканець Южноукраїнська збирав та передавав ворогу інформацію про місця базування та чисельність підрозділів Сил оборони, які охороняють Південноукраїнську атомну електростанцію. За це він отримав від окупантів майже 9 тис. грн за виконання попередніх завдань.

Росіян цікавили точні координати розміщення військових формувань, що забезпечують оборону АЕС та міста-супутника Южноукраїнськ. Закриті відомості потрібні були окупантам для підготовки прицільних ракетних ударів.

Затримання зловмисника

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час спроби передати координати та фотографії одного з військових об’єктів. У затриманого вилучено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння, бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань) Кримінального кодексу України.

Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід — тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, Приморський районний суд ухвалив рішення щодо ворожого поплічника, який активно сприяв державі-агресору. З'ясувалося, що цей громадянин України, колишній мешканець Одеси, у 2019 році переїхав до Російської Федерації.