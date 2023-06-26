Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Продавал врагу информацию: в Николаевской области задержали агента arrow

Продавал врагу информацию: в Николаевской области задержали агента

26 июня 2023 13:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Продавал врагу информацию: в Николаевской области задержали агента
Задержание информатора. Фото: СБУ
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

СБУ задержала еще одного информатора РФ, собиравшего разведданные об обороне Южноукраинской АЭС. Это уже второй разоблаченный агент российских спецслужб, "охотившийся" за этим стратегическим объектом в 2023 году.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Читайте также:

Информатор собирал данные о Южноукраинской АЭС

Житель Южноукраинска собирал и передавал врагу информацию о местах базирования и численности подразделений Сил обороны, которые охраняют Южноукраинскую атомную электростанцию. За это он получил от оккупантов почти 9 тыс. грн за выполнение предыдущих задач.

Россиян интересовали точные координаты размещения военных формирований, обеспечивающих оборону АЭС и города-спутника Южноукраинска. Закрытые сведения требовались оккупантам для подготовки прицельных ракетных ударов.

Задержание злоумышленника

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника при попытке передать координаты и фотографии одного из военных объектов. У задержанного изъят мобильный телефон с поличным.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении, боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ, или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения — содержание под стражей. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, Приморский районный суд принял решение по враждебному приспешнику, который активно способствовал государству-агрессору. Выяснилось, что гражданин Украины, бывший житель Одессы, в 2019 году переехал в Российскую Федерацию.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

None

Ядерный взрыв: пошаговая инструкция, что делать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас