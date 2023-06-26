Продавал врагу информацию: в Николаевской области задержали агента

Задержание информатора. Фото: СБУ

СБУ задержала еще одного информатора РФ, собиравшего разведданные об обороне Южноукраинской АЭС. Это уже второй разоблаченный агент российских спецслужб, "охотившийся" за этим стратегическим объектом в 2023 году.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

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Информатор собирал данные о Южноукраинской АЭС

Житель Южноукраинска собирал и передавал врагу информацию о местах базирования и численности подразделений Сил обороны, которые охраняют Южноукраинскую атомную электростанцию. За это он получил от оккупантов почти 9 тыс. грн за выполнение предыдущих задач.

Россиян интересовали точные координаты размещения военных формирований, обеспечивающих оборону АЭС и города-спутника Южноукраинска. Закрытые сведения требовались оккупантам для подготовки прицельных ракетных ударов.

Задержание злоумышленника

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника при попытке передать координаты и фотографии одного из военных объектов. У задержанного изъят мобильный телефон с поличным.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении, боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ, или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения — содержание под стражей. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, Приморский районный суд принял решение по враждебному приспешнику, который активно способствовал государству-агрессору. Выяснилось, что гражданин Украины, бывший житель Одессы, в 2019 году переехал в Российскую Федерацию.