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Передавал данные об энергообъектах: в Одессе будут судить информатора РФ

3 июля 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе будут судить информатора РФ
Подозреваемый агент РФ. Фото: Одесская областная прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе будут судить гражданина Украины за государственную измену. Осенью прошлого года мужчина начал сотрудничество с сотрудниками ФСБ и передавал данные о расположении энергетических объектов региона.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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По информации сотрудников прокуратуры, предатель добровольно начал работать с вражескими спецслужбами. По их указаниям мужчина разведывал места дислокации объектов энергетической инфраструктуры и стратегически важных объектов оборонно-промышленного комплекса в Одесской области, которые производят оборонную продукцию для нужд ВСУ.

"Материал с географическими координатами информатор передавал через анонимные мессенджеры и черновики в электронных ящиках российских почтовых сервисов для дальнейшей корректировки ракетных ударов врагом", — говорится в сообщении.

Также изменник Украины передавал информацию о результатах ракетных обстрелов для подтверждения атаки. Во время обысков в доме мужчины обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами переписки с агрессором.

В настоящее время преступнику выдвинули обвинения по факту государственной измены, оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины и незаконного обращения со взрывчатыми веществами. Ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Одессы. Он подозревается в государственной измене и распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины.

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