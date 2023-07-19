"Продав" країну за квартиру в Криму: в Одесі засудили зрадника

Суддя б'є молотком. Фото: google

На основі матеріалів Служби безпеки України ще один агент РФ, який передавав розвіддані до Федеральної служби безпеки (ФСБ), отримав термін ув'язнення. Його засуджено за вчинення зради, яка полягала у передачі інформації про українські Військово-морські сили та сухопутні підрозділи ЗСУ на території Одещини.

Про це повідомляє СБУ.

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Зливав дані про ЗСУ

Після початку російської агресії, зловмисник передавав інформацію про тренування українських військ у Чорному морі. Він також збирав дані про бойову готовність сухопутних підрозділів ЗСУ, зокрема про використання протитанкових ракет "Джавелін".

У разі успішного виконання ворожих завдань, зрадник сподівався отримати від своїх кураторів квартиру в окупованому Криму вартістю у 200 тисяч доларів.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час його розвідувальної діяльності на території Одещини на користь Росії.

Що відомо про агента РФ

Згідно з розслідуванням, зрадником виявився колишній військовий хімік-розвідник, який раніше працював у штабі Одеського військового округу до середини 90-х років.

У 2010 році його набрав російський спеціальний службовець, і після кількох "тестових" завдань він був переведений в "режим очікування" до отримання основних вказівок.

Яке покарання обрав суд для зрадника

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним у державній зраді згідно зі статтею 111 Кримінального кодексу України. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці виявили та затримали учасника так званої "Самооборони Криму". Йому повідомлено про підозру у державній зраді, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також участі у незаконному збройному формуванні.