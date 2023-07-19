"Продав" країну за квартиру в Криму: в Одесі засудили зрадника
На основі матеріалів Служби безпеки України ще один агент РФ, який передавав розвіддані до Федеральної служби безпеки (ФСБ), отримав термін ув'язнення. Його засуджено за вчинення зради, яка полягала у передачі інформації про українські Військово-морські сили та сухопутні підрозділи ЗСУ на території Одещини.
Про це повідомляє СБУ.
Зливав дані про ЗСУ
Після початку російської агресії, зловмисник передавав інформацію про тренування українських військ у Чорному морі. Він також збирав дані про бойову готовність сухопутних підрозділів ЗСУ, зокрема про використання протитанкових ракет "Джавелін".
У разі успішного виконання ворожих завдань, зрадник сподівався отримати від своїх кураторів квартиру в окупованому Криму вартістю у 200 тисяч доларів.
Співробітники СБУ затримали зловмисника під час його розвідувальної діяльності на території Одещини на користь Росії.
Що відомо про агента РФ
Згідно з розслідуванням, зрадником виявився колишній військовий хімік-розвідник, який раніше працював у штабі Одеського військового округу до середини 90-х років.
У 2010 році його набрав російський спеціальний службовець, і після кількох "тестових" завдань він був переведений в "режим очікування" до отримання основних вказівок.
Яке покарання обрав суд для зрадника
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним у державній зраді згідно зі статтею 111 Кримінального кодексу України. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Одещині правоохоронці виявили та затримали учасника так званої "Самооборони Криму". Йому повідомлено про підозру у державній зраді, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також участі у незаконному збройному формуванні.