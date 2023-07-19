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"Продал" страну за квартиру в Крыму: в Одессе осудили предателя

19 июля 2023 18:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Продал" страну за квартиру в Крыму: в Одессе осудили предателя
Судья бьет молотком. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На основе материалов Службы безопасности Украины еще один агент РФ, который передавал разведданные в Федеральную службу безопасности (ФСБ), получил срок заключения. Он осужден за совершение измены, которая заключалась в передаче информации об украинских Военно-морских силах и сухопутных подразделениях ВСУ на территории Одесчины.

Об этом сообщает СБУ.

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Сливал данные об ВСУ

После начала российской агрессии злоумышленник передавал информацию о тренировках украинских войск в Черном море. Он также собирал данные о боевой готовности сухопутных подразделений ВСУ, в частности, об использовании противотанковых ракет "Джавелин".

В случае успешного выполнения вражеских задач предатель надеялся получить от своих кураторов квартиру в оккупированном Крыму стоимостью в 200 тысяч долларов.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника во время его разведывательной деятельности на территории Одесской области в пользу России.

Что известно об агенте РФ

Согласно расследованию, предателем оказался бывший военный химик-разведчик, ранее работавший в штабе Одесского военного округа до середины 90-х годов.

В 2010 году его набрал российский специальный служащий, и после нескольких "тестовых" задач он был переведен в режим ожидания до получения основных указаний.

Какое наказание избрал суд для предателя

На основании собранных улик суд признал злоумышленника виновным в государственной измене согласно статье 111 Уголовного кодекса Украины. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области правоохранители обнаружили и задержали участника так называемой "Самообороны Крыма". Ему сообщено о подозрении в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также участии в незаконном вооруженном формировании.

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