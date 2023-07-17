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"Заліг на дно" в Одесі: СБУ затримали учасника "Самооборони Криму"

17 липня 2023 15:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Заліг на дно" в Одесі: СБУ затримали учасника "Самооборони Криму"
Учасники "Самооборони Криму". Фото: СБУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На Одещині правоохоронці виявили та затримали учасника так званої "Самооборони Криму". Йому повідомлено про підозру у державній зраді, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також участі у незаконному збройному формуванні. 

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Що відомо про зрадника

Слідство встановило, що цей громадянин України приєднався до "Самооборони Криму" у лютому 2014 року.

Разом з іншими учасниками незаконного збройного формування підозрюваний брав участь у забезпеченні безпеки проросійських мітингів та блокував адміністративні будівлі в Судаку, Автономній Республіці Крим. 

Їх діяльність включала патрулювання вулиць міста, незаконні перевірки документів громадян та обшуки транспортних засобів. Також вони займалися "охороною громадського порядку" під час проведення незаконного кримського "референдуму" у 2014 році.

Розчарувався у РФ та переїхав на Одещину

Після розчарування у "ідеях руського миру", підозрюваний переїхав на материкову частину України. Під час обшуків у його місці проживання на Одещині вилучено матеріали, які підтверджують його сприяння окупаційним органам влади, включаючи фейкову медаль "За захист Криму" від окупантів.

Яке покарання чекає на кримського "самооборонівця"

Суд підтримав клопотання прокуратури та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує 15 років тюрми.

Більше про зрадників

Нагадаємо, 6 липня відбулося судове засідання у справі херсонського гауляйтера Сальдо. Його обвинувачують у державній зраді в умовах воєнного стану, колабораційної діяльності, виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України та глорифікації її учасників.

Крім того, справу мертвого колаборанта Кирила Стремоусова слухають у Малиновському районному суді Одеси. Під час вчорашнього засідання завершили розгляд письмових доказів обвинувачення.

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