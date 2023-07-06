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В Одесі розглядають справу колаборанта Стремоусова: подробиці із зали суду

6 липня 2023 15:55
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі розглядають справу колаборанта Стремоусова: подробиці із зали суду
Кирил Стремоусов. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Справу мертвого колаборанта Кирила Стремоусова слухають у Малиновському районному суді Одеси. Під час сьогоднішнього засідання завершили розгляд письмових доказів обвинувачення

Про це повідомили в Малиновському райсуді.

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Сьогодні відбулося чергове судове засідання за спеціальною процедурою In absentia щодо Кирила Стремоусова, заступника голови "окупаційної "адміністрації" Херсонської області. Його обвинувачують у скоєнні кримінальних правопорушень, пов'язаних з державною зрадою. 

Під час засідання суд завершив розгляд письмових доказів обвинувачення та розпочав аналіз відеодоказів, що є частиною матеріалів справи. Наступне засідання заплановано на 12 вересня 2023 року о 15:30.

Обвинувачення Стремоусову

Стремоусова обвинувачують у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України. Йдеться про колабораційну діяльність та державну зраду.

Нагадаємо, що на початку січня прокуратура відправила до суду обвинувальні акти щодо трьох херсонських гауляйтерів. Йдеться про окупаційного "голову військово-цивільної адміністрації Херсонської області", його заступника та так званого "голову Херсонської міської адміністрації". Офіс генерального прокурора не назвав прізвищ підозрюваних, але, судячи із оприлюднених фотографій, це Володимир Сальдо, Кирило Стремоусов (який вважається загиблим у ДТП) та Олександр Кобець.

Відомо, що Стремоусов загинув у дорожньо-транспортній пригоді в Херсонській області ще 9 листопада, перед звільненням Херсона від російської окупації.

Нагадаємо, що у Міністерстві внутрішніх справ тоді прокоментували цю новину, заявивши, що зрадника могли прибрати і російські куратори, бо Стремоусов їм почав заважати.

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