В Одессе рассматривают дело коллаборанта Стремоусова: подробности из зала суда

Кирилл Стремоусов. Фото: google

Дело мёртвого коллаборанта Кирилла Стремоусова слушают в Малиновском районном суде Одессы. В ходе сегодняшнего заседания завершили рассмотрение письменных доказательств обвинения.

Об этом сообщили в Малиновском райсуде.

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Сегодня состоялось очередное судебное заседание по специальной процедуре In absentia в отношении Кирилла Стремоусова, заместителя председателя "оккупационной администрации" Херсонской области, обвиняемого в совершении уголовных правонарушений, связанных с государственной изменой.

В ходе заседания суд завершил рассмотрение письменных доказательств обвинения и начал анализ видеодоказательств, являющихся частью материалов дела. Следующее заседание запланировано на 12 сентября 2023 в 15:30.

Обвинение Стремоусову

Стремоусова обвиняют в совершении инкриминируемых ему уголовных правонарушений, предусмотренных ч. ч. 1, 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины. Речь идет о коллаборационной деятельности и государственной измене.

Напомним, что в начале января прокуратура отправила в суд обвинительные акты в отношении трех херсонских гауляйтеров. Речь идет об оккупационном "председателе военно-гражданской администрации Херсонской области", его заместителе и так называемом "председателе Херсонской городской администрации". Офис генерального прокурора не назвал фамилий подозреваемых, но, судя по обнародованным фотографиям, это Владимир Сальдо, Кирилл Стремоусов (считающийся погибшим в ДТП) и Александр Кобец.

Известно, что Стремоусов погиб в ДТП в Херсонской области еще 9 ноября, перед освобождением Херсона от российской оккупации.

Напомним, что в Министерстве внутренних дел тогда прокомментировали эту новость, заявив, что предателя могли убрать и российские кураторы, потому что Стремоусов им стал мешать.