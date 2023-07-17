"Залег на дно" в Одессе: СБУ задержали участника "Самообороны Крыма"

Участники "Самообороны Крыма". Фото: СБУ

В Одесской области правоохранители обнаружили и задержали участника так называемой "Самообороны Крыма". Ему сообщено о подозрении в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также участии в незаконном вооруженном формировании.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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Что известно о предателе

Следствие установило, что этот гражданин Украины присоединился к "Самообороне Крыма" в феврале 2014 года.

Вместе с другими участниками незаконного вооруженного формирования подозреваемый участвовал в обеспечении безопасности пророссийских митингов и блокировал административные здания в Судаке, Автономной Республике Крым.

Их деятельность включала в себя патрулирование улиц города, незаконные проверки документов граждан и обыски транспортных средств. Также они занимались "охраной общественного порядка" во время проведения незаконного крымского "референдума" в 2014 году.

Разочаровался в РФ и переехал в Одесскую область

После разочарования в "идеях русского мира" подозреваемый переехал на материковую часть Украины. Во время обысков в его месте жительства в Одесской области изъяты материалы, подтверждающие его содействие оккупационным органам власти, включая фейковую медаль "За защиту Крыма" от оккупантов.

Какое наказание ждет крымского "самообороновца"

Суд поддержал ходатайство прокуратуры и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит 15 лет тюрьмы.

Больше о предателях

Напомним, 6 июля состоялось судебное заседание по делу херсонского гауляйтера Сальдо . Его обвиняют в государственной измене в условиях военного положения, коллаборационной деятельности, оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и глорифификации ее участников.

Кроме того, дело мёртвого коллаборанта Кирилла Стремоусова слушают в Малиновском районном суде Одессы. В ходе вчерашнего заседания завершили рассмотрение письменных доказательств обвинения.