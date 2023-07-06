Одеський суд розглянув докази в справі гауляйтера Сальдо

Прихильник Кремля Володимир Сальдо. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 6 липня, відбулося судове засідання у справі херсонського гауляйтера Сальдо. Його обвинувачують у державній зраді в умовах воєнного стану, колабораційної діяльності, виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України та глорифікації її учасників.

Про це повідомляє Малиновський районний суд м. Одеси.

Читайте також:

Судді розглянули справу минулого голови "військово-цивільної адміністрації Херсонської області" під російською окупацією, нині виконувача обов'язків "губернатора Херсонської області". Під час засідання суд завершив аналіз письмових доказів обвинувачення і розпочав розгляд відеодоказів у справі. Наступне судове засідання заплановано на 15 серпня о 15:30.

Останні новини про гауляйтера Сальдо

У ніч на 22 червня в Джанкої стався підрив Чонгарського мосту. Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо назвав це "варварським актом київського режиму".

МЗС Республіки Молдова відреагувало на злісні погрози гауляйтера Херсонської області Сальдо щодо ударів по мосту через Дунай. Країна різко засудила кремлівського колаборанта.

Нагадаємо, прихильник Кремля Володимир Сальдо, якого росіяни поставили керувати окупованою частиною Херсонської області, зареєстрував зернову компанію у Великій Британії. Це відбулося попри те, що він перебуває під санкціями.

Міністерство юстиції позивалося до суду з вимогою забрати активи у Сальдо, якого підозрюють у держзраді в умовах воєнного стану. Обтяжувальною обставиною стало відкрите кримінальне провадження проти колаборанта. Що саме було конфісковано у Сальдо — читайте в матеріалі.