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У Малиновському суді Одеси розглядають справу колаборанта Сальдо: яке покарання йому загрожує

25 квітня 2023 16:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У Малиновському суді Одеси розглядають справу колаборанта Сальдо
Зрадник Володимир Сальдо. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 25 квітня, в Малиновському районному суді Одеси було призначено судове засідання відносно колаборанта Сальдо. Колишнього мера Херсона звинувачують у державній зраді.

Про це повідомила пресслужба Малиновського районного суду міста Одеси.

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За інформацією суду, до участі у засіданні допустили адвоката зрадника Сальдо. Також воєнному злочинцю було відмовлено  в об'єднанні кримінального провадження з низкою інших, пов'язаним у держзраді з Сальдо осіб.

"Прокурор попросив відкласти судове засідання та надати час для підготовки клопотання щодо проведення спеціального судового розгляду у зв’язку з неявкою обвинуваченого", — йдеться у повідомленні. 

Наразі захисник просив надати йому для ознайомлення матеріали досудового слідства. Наступне засідання відкладено на 19 травня 2023 року.

Зазначимо, що Володимиру Сальдо звинувачують у скоєні скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 111,ч.5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 436-2 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану, колабораційна діяльність, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. Це покарання передбачає довічне ув'язнення з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов на конфіскацію майна херсонського колаборанта Володимира Сальдо, який підтримував військову агресію РФ проти України. Раніше Сальдо було поставлено під санкції у 2022 році через проведення заходів, спрямованих на підготовку незаконного референдуму за підтримки РФ.

 

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