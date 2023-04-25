В Малиновском суде Одессы рассматривают дело коллаборанта Сальдо

Предатель Владимир Сальдо. Фото: росСМИ

Сегодня, 25 апреля, в Малиновском районном суде Одессы было назначено судебное заседание в отношении коллаборанта Сальдо. Бывший мэр Херсона обвиняется в государственной измене.

Об этом сообщила пресс-служба Малиновского районного суда города Одессы.

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По информации суда, к участию в заседании был допущен адвокат предатель Сальдо. Также военному преступнику было отказано в объединении уголовного производства с рядом других, связанных в госизмене с Сальдо лиц.

"Прокурор попросил отложить судебное заседание и предоставить время для подготовки ходатайства о проведении специального судебного разбирательства в связи с неявкой обвиняемого", — говорится в сообщении.

Известно, что защитник просил предоставить ему для ознакомления материалы досудебного следствия. Следующее заседание отложено на 19 мая 2023 года.

Отметим, что Владимиру Сальдо обвиняют в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст. 111, ч.5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 436-2 УК Украины (государственная измена в условиях военного положения, коллаборационная деятельность, оправдывание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников. Это наказание предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества).

Напомним, Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск на конфискацию имущества херсонского коллаборанта Владимира Сальдо, поддерживавшего военную агрессию РФ против Украины. Ранее Сальдо было поставлено под санкции в 2022 году из-за проведения мер, направленных на подготовку незаконного референдума при поддержке РФ.