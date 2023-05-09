Квартира в Одесі й не тільки: ВАКС конфіскував майно колаборанта Сальдо

Очільник окупаційної "адміністрації" Херсонської області Володимир Сальдо. Фото: росЗМІ

Міністерство юстиції позивалося до суду з вимогою забрати активи у Сальдо, якого підозрюють у держзраді в умовах воєнного стану. Обтяжувальною обставиною стало відкрите кримінальне провадження проти колаборанта.

Про це стало відомо з засідання ВАКС.

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Що саме було конфісковано у Сальдо

5 земельних ділянок у Херсоні;

4 нежитлові приміщення в Херсоні й Криму;

2 будинки в Херсоні;

3 квартири в Криму, Одесі та Херсоні;

автівка Volvo 2020 року випуску;

99,86% акцій ПАТ "КАШТАН" (статутний капітал становить 370 тис. грн);

30% акцій ПАТ "ДЕЛЬТА-СЕРВІС" (статутний капітал становить 7 млн грн).

Втім, ВАКС не задовольнив позов Міністерства юстиції в частині стягнення в дохід держави активів, пов’язаних із донькою колаборанта Іриною Сальдо. Зокрема, Мережа автосалонів Volvo — ТОВ "БЕБКО-АВТО" та ТОВ "КОНКА" — компанія, яка займається організацією дозвілля, залишилися поза увагою суду.

Нагадаємо, прихильник Кремля Володимир Сальдо, якого росіяни поставили керувати окупованою частиною Херсонської області, зареєстрував зернову компанію у Великій Британії. Це відбулося попри те, що він перебуває під санкціями.