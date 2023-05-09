Квартира в Одесі й не тільки: ВАКС конфіскував майно колаборанта Сальдо
Міністерство юстиції позивалося до суду з вимогою забрати активи у Сальдо, якого підозрюють у держзраді в умовах воєнного стану. Обтяжувальною обставиною стало відкрите кримінальне провадження проти колаборанта.
Про це стало відомо з засідання ВАКС.
Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про конфіскацію частини майна колаборанта Володимира Сальдо, який очолював окупаційну адміністрацію Херсона.
Що саме було конфісковано у Сальдо
- 5 земельних ділянок у Херсоні;
- 4 нежитлові приміщення в Херсоні й Криму;
- 2 будинки в Херсоні;
- 3 квартири в Криму, Одесі та Херсоні;
- автівка Volvo 2020 року випуску;
- 99,86% акцій ПАТ "КАШТАН" (статутний капітал становить 370 тис. грн);
- 30% акцій ПАТ "ДЕЛЬТА-СЕРВІС" (статутний капітал становить 7 млн грн).
Втім, ВАКС не задовольнив позов Міністерства юстиції в частині стягнення в дохід держави активів, пов’язаних із донькою колаборанта Іриною Сальдо. Зокрема, Мережа автосалонів Volvo — ТОВ "БЕБКО-АВТО" та ТОВ "КОНКА" — компанія, яка займається організацією дозвілля, залишилися поза увагою суду.
Нагадаємо, прихильник Кремля Володимир Сальдо, якого росіяни поставили керувати окупованою частиною Херсонської області, зареєстрував зернову компанію у Великій Британії. Це відбулося попри те, що він перебуває під санкціями.