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Квартира в Одессе и не только: ВАКС конфисковал имущество коллаборанта Сальдо

9 мая 2023 14:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Квартира в Одессе и не только: ВАКС конфисковал имущество коллаборанта Сальдо
Глава оккупационной "администрации" Херсонской области Владимир Сальдо. Фото: росСМИ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Министерство юстиции судилось с требованием забрать активы у Сальдо, которого подозревают в госизмене в условиях военного положения. Отягчающим обстоятельством стало открытое уголовное производство против коллаборанта.

Об этом стало известно с заседания ВАКС.

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Высший антикоррупционный суд принял решение о конфискации части имущества коллаборанта Владимира Сальдо, возглавлявшего оккупационную администрацию Херсона.

Что именно было конфисковано у Сальдо

  • 5 земельных участков в Херсоне;
  • 4 нежилых помещения в Херсоне и Крыму;
  • 2 дома в Херсоне;
  • 3 квартиры в Крыму, Одессе и Херсоне;
  • автомобиль Volvo 2020 года выпуска;
  • 99,86% акций ПАО "Каштан" (уставный капитал составляет 370 тыс. грн);
  • 30% акций ПАО "ДЕЛЬТА-СЕРВИС" (уставный капитал составляет 7 млн. грн.).

Впрочем, ВАКС не удовлетворил иск Министерства юстиции в части взыскания в доход государства активов, связанных с дочерью коллаборанта Ириной Сальдо. В частности, Сеть автосалонов Volvo - ООО "БЕБКО-АВТО" и ООО "КОНКА" — компания, занимающаяся организацией досуга, остались без внимания суда.

Напомним, сторонник Кремля Владимир Сальдо, которого россияне поставили руководить оккупированной частью Херсонской области, зарегистрировал зерновую компанию в Великобритании. Это произошло, несмотря на то, что он находится под санкциями.

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