Квартира в Одессе и не только: ВАКС конфисковал имущество коллаборанта Сальдо
Министерство юстиции судилось с требованием забрать активы у Сальдо, которого подозревают в госизмене в условиях военного положения. Отягчающим обстоятельством стало открытое уголовное производство против коллаборанта.
Об этом стало известно с заседания ВАКС.
Высший антикоррупционный суд принял решение о конфискации части имущества коллаборанта Владимира Сальдо, возглавлявшего оккупационную администрацию Херсона.
Что именно было конфисковано у Сальдо
- 5 земельных участков в Херсоне;
- 4 нежилых помещения в Херсоне и Крыму;
- 2 дома в Херсоне;
- 3 квартиры в Крыму, Одессе и Херсоне;
- автомобиль Volvo 2020 года выпуска;
- 99,86% акций ПАО "Каштан" (уставный капитал составляет 370 тыс. грн);
- 30% акций ПАО "ДЕЛЬТА-СЕРВИС" (уставный капитал составляет 7 млн. грн.).
Впрочем, ВАКС не удовлетворил иск Министерства юстиции в части взыскания в доход государства активов, связанных с дочерью коллаборанта Ириной Сальдо. В частности, Сеть автосалонов Volvo - ООО "БЕБКО-АВТО" и ООО "КОНКА" — компания, занимающаяся организацией досуга, остались без внимания суда.
Напомним, сторонник Кремля Владимир Сальдо, которого россияне поставили руководить оккупированной частью Херсонской области, зарегистрировал зерновую компанию в Великобритании. Это произошло, несмотря на то, что он находится под санкциями.