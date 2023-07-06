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Одесский суд рассмотрел доказательства по делу гауляйтера Сальдо

6 июля 2023 17:25
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесский суд рассмотрел доказательства по делу гауляйтера Сальдо
Поклонник Кремля Владимир Сальдо. Фото: росСМИ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 6 июля, состоялось судебное заседание по делу херсонского гауляйтера Сальдо. Его обвиняют в государственной измене в условиях военного положения, коллаборационной деятельности, оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и глорифификации ее участников.

Об этом сообщает Малиновский районный суд г. Одессы.

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Судьи рассмотрели дело прошлого председателя "военно-гражданской администрации Херсонской области" под российской оккупацией, ныне исполняющего обязанности "губернатора Херсонской области". Во время заседания суд завершил анализ письменных доказательств обвинения и приступил к рассмотрению видеодоказательств по делу. Следующее судебное заседание запланировано на 15 августа в 15.30.

Последние новости о гауляйтере Сальдо

В ночь на 22 июня в Джанкое произошел подрыв Чонгарского моста. Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо назвал это "варварским актом киевского режима".

МИД Республики Молдова отреагировал на злостные угрозы гауляйтера Херсонской области Сальдо по поводу ударов по мосту через Дунай. Страна резко осудила кремлевского коллаборанта.

Напомним, сторонник Кремля Владимир Сальдо, которого россияне поставили руководить оккупированной частью Херсонской области, зарегистрировал зерновую компанию в Великобритании. Это произошло, несмотря на то, что он находится под санкциями.

Министерство юстиции судилось с требованием забрать активы у Сальдо, подозреваемого в госизмене в условиях военного положения. Отягчающим обстоятельством стало открытое уголовное производство против коллаборанта. Что именно было конфисковано у Сальдо – читайте в материале.

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