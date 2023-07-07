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Одеські гвардійці виявили ймовірних зрадників України

7 липня 2023 19:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеські гвардійці виявили ймовірних зрадників України
Нацгвардійці на пості. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Військовослужбовці 11-ї бригади імені Михайла Грушевського Південного Оперативно-Територіального Об'єднання Національної Гвардії України, які несли службу на взводному опорному пункті в Одеській області, виявили підозрілу пару, яка можливо здійснювала спостереження за військовим об'єктом. Під час перевірки осіб, в їхніх мобільних телефонах виявились численні дзвінки до номерів абонентів країни-агресора.

Про це повідомив прессекретар Нацгвардії України Сергій Шенклян.

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Крім того, на одному з блокпостів на в'їзді до міста було зупинено жінку для перевірки документів. Під час спілкування ця громадянка поводилася дивно, а під час перевірки її мобільного телефону були знайдені фотографії ракетного обстрілу, які вона надіслала іноземцю через месенджер, а також номери телефонів абонентів з Російської Федерації. Крім того, була виявлена інформація, яка свідчить про незаконну легалізацію іноземних громадян на території України.

Телефонна книга потенційного зрадника. Фото: Сергій Шенклян

Усі відомості про цих осіб були передані співробітникам Служби безпеки України, а також передано працівникам слідчо-оперативної групи поліції з підозрою у скоєнні злочинів, передбачених статтею 111 та 332 Кримінального кодексу України.

Більше про зрадників

Нагадаємо, 6 липня, відбулося судове засідання у справі херсонського гауляйтера Сальдо. Його обвинувачують у державній зраді в умовах воєнного стану, колабораційної діяльності, виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України та глорифікації її учасників.

Крім того, справу мертвого колаборанта Кирила Стремоусова слухають у Малиновському районному суді Одеси. Під час вчорашнього засідання завершили розгляд письмових доказів обвинувачення.

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