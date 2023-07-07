Одесские гвардейцы обнаружили вероятных предателей Украины

Нацгвардейцы на посту. Фото: google

Военнослужащие 11-й бригады имени Михаила Грушевского Южного Оперативно-Территориального Объединения Национальной Гвардии Украины, несшие службу на взводном опорном пункте в Одесской области, обнаружили подозрительную пару, которая, возможно, осуществляла наблюдение за военным объектом. Во время проверки лиц в их мобильных телефонах оказались многочисленные звонки в номера абонентов страны-агрессора.

Об этом сообщил пресс-секретарь Нацгвардии Украины Сергей Шенклян.

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Кроме того, на одном из блокпостов на въезде в город была остановлена женщина для проверки документов. Во время общения эта гражданка вела себя странно, а во время проверки мобильного телефона были найдены фотографии ракетных обстрелов, которые она послала иностранцу через мессенджер, а также номера телефонов абонентов из Российской Федерации. Кроме того, была обнаружена информация, свидетельствующая о незаконной легализации иностранных граждан на территории Украины.

Телефонная книга потенциального предателя. Фото: Сергей Шенклян

Все сведения об этих лицах были переданы сотрудникам Службы безопасности Украины, а также переданы работникам следственно-оперативной группы полиции с подозрением в совершении преступлений, предусмотренных статьями 111 и 332 Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, 6 июля состоялось судебное заседание по делу херсонского гауляйтера Сальдо. Его обвиняют в государственной измене в условиях военного положения, коллаборационной деятельности, оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и глорифификации ее участников.

Кроме того, дело мёртвого коллаборанта Кирилла Стремоусова слушают в Малиновском районном суде Одессы. В ходе вчерашнего заседания завершили рассмотрение письменных доказательств обвинения.