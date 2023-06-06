Одеські гвардійці затримали наркоторговця

Нацгвардієць на посту. Фото: ngu.gov.ua

Під час виконання службових обов'язків на одному з мобільних блокпостів в Одесі, бійці 11-ї бригади імені Михайла Грушевського затримали наркоторговця. Під час поверхневого огляду водія, гвардійці виявили пакет, в якому було 10 згортків невідомої рослинної речовини, що нагадувала "Канабіс".

Про це повідомив прессекретар Нацгвардії України Сергій Шенклян.

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Водій зізнався, що він є "закладчиком" і мав намір розповсюдити ці наркотичні засоби. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу, яка вилучила заборонену речовину, а підозрюваного передали поліції за скоєння вказаного злочину, передбаченого статтею 307 Кримінального кодексу України.

Вилучені наркотики. Фото: Нацгвардія

Загалом, протягом минулого тижня бійці 11-ї бригади імені Михайла Грушевського передали до поліції 6 осіб, яких підозрюють у скоєнні злочинів згідно з Кримінальним кодексом України.

Зокрема, 3 особи були звинувачені за статтею 309 "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту", 2 особи — за статтею 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами", а 1 особа — за статтею 115 "Умисне вбивство".

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали 24-річного чоловіка, якого підозрюють у розповсюдженні наркотичних засобів та психотропних речовин. Заарештований розміщував закладки на території міста.

Зазначимо, за викриття закладника чи розкриття місця розташування лабораторії, в якій буде вилучено від 30 кг тяжкого наркотичного засобу, можна отримати від 8 тисяч до одного мільйона. Виплати здійснюються у гривні, на банківський рахунок учасника, з урахуванням всіх необхідних податків і зборів. З кожної винагороди сплачуються кошти до державного бюджету України. Інструкція для отримання винагороди — в матеріалі.