Одесские гвардейцы задержали наркоторговца

Нацгвардеец на посту. Фото: ngu.gov.ua

Во время исполнения служебных обязанностей на одном из мобильных блокпостов в Одессе бойцы 11-й бригады имени Михаила Грушевского задержали наркоторговца. Во время поверхностного осмотра водителя гвардейцы обнаружили пакет, в котором находилось 10 свертков неизвестного растительного вещества, напоминавшего "Канабис".

Об этом сообщил пресс-секретарь Нацгвардии Украины Сергей Шенклян.

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Водитель признался, что он "закладчик" и намеревался распространить эти наркотические средства. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, изъявшая запрещенное вещество, а подозреваемого передали полиции за совершение указанного преступления, предусмотренного статьей 307 Уголовного кодекса Украины.

Удалены наркотики. Фото: Нацгвардия

Всего в течение прошлой недели бойцы 11-й бригады имени Михаила Грушевского передали в полицию 6 человек, подозреваемых в совершении преступлений согласно Уголовному кодексу Украины.

В частности, 3 человека были обвинены по статье 309 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта", 2 человека — по статье 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", а 1 человек — по статье 115 "Умышленное убийство".

Напомним, в Одессе правоохранители задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в распространении наркотических средств и психотропных веществ. Арестованный размещал закладки на территории города.

Отметим, за разоблачение заложника или раскрытие местоположения лаборатории, в которой будет изъято от 30 кг тяжелого наркотического средства, можно получить от 8 тысяч до одного миллиона. Выплаты производятся в гривне, на банковский счет участника, с учетом всех необходимых налогов и сборов. С каждого вознаграждения уплачиваются средства в государственный бюджет Украины. Инструкция для получения вознаграждения — в материале.