"Спіймай баригу": одесити можуть отримати гроші за злочинця

Чоловік розкладає закладки. Фото: google

За викриття закладника чи розкриття місця розташування лабораторії в якій буде вилучено від 30 кг тяжкого наркотичного засобу можна отримати від 8 тисяч до одного мільйону. Виплати здійснюються у гривні, на банківський рахунок учасника, з урахуванням всіх необхідних податків і зборів. З кожної винагороди сплачуються кошти до державного бюджету України.

Про це Новини.LIVE дізнались на сайті Спіймай баригу.

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Колишній заступник начальника Південного регіонального управління пенітенціарної служби та екскерівник одеської колонії і СІЗО заявив, що цей проєкт дозволить залучити до боротьби з наркоторгівлею не лише спеціалістів, а й звичайних громадян, навіть представників кримінального світу.

Володимир Мастицький підкреслив, що боротьба з наркотиками є загальним завданням, і соціум повинен активно долучитися до цього процесу. Він також спростував міф про існування "кришування" наркоторгівлі на вищих рівнях влади, стверджуючи, що це абсурдна і дурна ідея. За його словами, такі проблеми можна вирішувати на простому рівні, без втручання впливових посадових осіб.

Інструкція для отримання винагороди необхідно

Звернутись до відділу поліції, за місцем виявлення злочину, з заявою про вчення кримінального правопорушення; Зафіксувати на фото момент написання та подачі відповідної заяви з оголошенням ПІБ заявника;

Отримати в поліції письмовий витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) про прийняття заяви та відкриття кримінального провадження;

Повне співробітництво з правоохоронними органами: надання викривальних показів в якості свідка кримінального правопорушення, проведення впізнання, контрольна закупка та інше.

Надіслати на нашу електронну адресу документи, зазначені у п.1 та п.2, а також номер свого індивідуального податкового номера (ІПН).

Винагорода виплачується після повідомлення правоохоронними органами про успішні слідчі дії.

Сума винагороди, яку можна отримати. Фото: Спіймай баригу.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали 24-річного чоловіка, якого підозрюють у розповсюдженні наркотичних засобів та психотропних речовин. Заарештований розміщував закладки на території міста.