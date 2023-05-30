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"Поймай барыгу": одесситы могут получить деньги за преступника

30 мая 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Поймай барыгу": одесситы могут получить деньги за преступника
Человек разлагает закладки. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За разоблачение заложника или раскрытие местоположения лаборатории, в которой будет изъято от 30 кг тяжелого наркотического средства, можно получить от 8 тысяч до одного миллиона. Выплаты производятся в гривне, на банковский счет участника, с учетом всех необходимых налогов и сборов. С каждого вознаграждения уплачиваются средства в государственный бюджет Украины.

Об этом Новини.LIVE узнали на сайте Поймай барыгу.

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Бывший заместитель начальника Южного регионального управления пенитенциарной службы и экс руководитель одесской колонии и СИЗО заявил, что этот проект позволит привлечь к борьбе с наркоторговлей не только специалистов, но и обычных граждан, даже представителей криминального мира.

Владимир Мастицкий подчеркнул, что борьба с наркотиками является общей задачей и социум должен активно приобщиться к этому процессу. Он также опроверг миф о существовании "крышевания" наркоторговли на высших уровнях власти, утверждая, что это абсурдная и глупая идея. По его словам, такие проблемы можно решать на простом уровне без вмешательства влиятельных должностных лиц.

Инструкция для получения вознаграждения необходимо

  • Обратиться в отдел полиции, по месту обнаружения преступления, с заявлением об учении уголовного преступления; Зафиксировать на фото момент написания и подачи соответствующего заявления с объявлением ФИО заявителя;
  • Получить в полиции письменное извлечение из Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР) о принятии заявления и открытии уголовного производства;
  • Полное сотрудничество с правоохранительными органами: предоставление разоблачительных показаний в качестве свидетеля уголовного правонарушения, проведение опознания, контрольная закупка и прочее.
  • Отправить на наш электронный адрес документы, указанные в п.1 и п.2, а также номер своего индивидуального налогового номера (ИНН).
  • Вознаграждение выплачивается после уведомления правоохранительными органами об успешных следственных действиях.
Сумма вознаграждения, которую можно получить. Фото: Поймай барыгу.
Сумма вознаграждения, которую можно получить. Фото: Поймай барыгу.

Напомним, в Одессе правоохранители задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в распространении наркотических средств и психотропных веществ. Арестованный размещал закладки на территории города.

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