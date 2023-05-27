Розкладав закладки: в Одесі затримано наркоторговця

Людина в наручниках. Фото: google

В Одесі правоохоронці затримали 24-річного чоловіка, якого підозрюють у розповсюдженні наркотичних засобів та психотропних речовин. Заарештований розміщував закладки на території міста.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Поліцейські змогли затримати зловмисника, коли він шукав в одному з дворів місце для чергової схованки. Під час обшуку у чоловіка вилучили двадцять пакетів з забороненими речовинами, які він приховував у кишенях, а також встановили дві локації раніше зроблених "закладок".

Крім того, у затриманого виявили мобільний телефон, на якому були докази його злочинної діяльності у сфері наркотрафіку. Чоловік зізнався, що знайшов роботу як "закладчик" через один із соціальних додатків та замовляв наркотики для подальшого розповсюдження. У процесі слідства правоохоронці назначили експертизу, яка підтвердила, що вилучені речовини є канабісом і амфетаміном.

Експертиза згортків з наркотиками. Фото: ГУНП в Одеській області

Яке покарання чекає на "закладчика"

Згідно зі статтею 307 Кримінального кодексу України, він може бути засуджений до позбавлення волі на строк від шести до десяти років, а також конфіскації майна. Наразі правоохоронці продовжують з'ясовувати постачальників наркотичних засобів та психотропних речовин, щоб припинити їх незаконну діяльність.

Нагадаємо, на вулиці Варненській поліцейські виявили та затримали підозрілого чоловіка, який себе поводив дуже дивно. Його підозрілі дії привернули їхню увагу. При наближенні службового автомобіля, чоловік раптово змінив напрямок руху та намагався втекти, але його зупинили на місці.