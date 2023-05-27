Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Розкладав закладки: в Одесі затримано наркоторговця arrow

Розкладав закладки: в Одесі затримано наркоторговця

27 травня 2023 15:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Розкладав закладки: в Одесі затримано наркоторговця
Людина в наручниках. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі правоохоронці затримали 24-річного чоловіка, якого підозрюють у розповсюдженні наркотичних засобів та психотропних речовин. Заарештований розміщував закладки на території міста. 

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Читайте також:

Поліцейські змогли затримати зловмисника, коли він шукав в одному з дворів місце для чергової схованки. Під час обшуку у чоловіка вилучили двадцять пакетів з забороненими речовинами, які він приховував у кишенях, а також встановили дві локації раніше зроблених "закладок". 

Крім того, у затриманого виявили мобільний телефон, на якому були докази його злочинної діяльності у сфері наркотрафіку. Чоловік зізнався, що знайшов роботу як "закладчик" через один із соціальних додатків та замовляв наркотики для подальшого розповсюдження. У процесі слідства правоохоронці назначили експертизу, яка підтвердила, що вилучені речовини є канабісом і амфетаміном.

Експертиза згортків з наркотиками. Фото: ГУНП в Одеській області

Яке покарання чекає на "закладчика"

Згідно зі статтею 307 Кримінального кодексу України, він може бути засуджений до позбавлення волі на строк від шести до десяти років, а також конфіскації майна. Наразі правоохоронці продовжують з'ясовувати постачальників наркотичних засобів та психотропних речовин, щоб припинити їх незаконну діяльність.

Нагадаємо, на вулиці Варненській поліцейські виявили та затримали підозрілого чоловіка, який себе поводив дуже дивно. Його підозрілі дії привернули їхню увагу. При наближенні службового автомобіля, чоловік раптово змінив напрямок руху та намагався втекти, але його зупинили на місці.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB