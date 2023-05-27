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Раскладывал закладки: в Одессе задержан наркоторговец

27 мая 2023 15:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Раскладывал закладки: в Одессе задержан наркоторговец
Человек в наручниках. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе правоохранители задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в распространении наркотических средств и психотропных веществ. Арестованный размещал закладки на территории города.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Полицейские смогли задержать злоумышленника, когда он искал в одном из дворов место для очередного тайника. Во время обыска у мужчины изъяли двадцать пакетов с запрещенными веществами, которые он прятал в карманах, а также установили две локации ранее сделанных "закладок".

Кроме того, у задержанного был обнаружен мобильный телефон, на котором были доказательства его преступной деятельности в сфере наркотрафика. Мужчина признался, что нашел работу как "закладчик" через одно из социальных приложений и заказывал наркотики для дальнейшего распространения. В процессе следствия правоохранители назначили экспертизу, подтвердившую, что изъятые вещества являются каннабисом и амфетамином.

Экспертиза свертков с наркотиками. Фото: ГУНП в Одесской области

Какое наказание ждет "закладчика"

Согласно статье 307 Уголовного кодекса Украины, он может быть приговорен к лишению свободы сроком от шести до десяти лет, а также конфискации имущества. Правоохранители продолжают выяснять поставщиков наркотических средств и психотропных веществ, чтобы прекратить их незаконную деятельность.

Напомним, на улице Варненской полицейские обнаружили и задержали подозрительного мужчину, который вел себя очень странно. Его подозрительные действия привлекли их внимание. При приближении служебного автомобиля мужчина внезапно изменил направление движения и пытался скрыться, но его остановили на месте.

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