Видав сам себе: в Одесі поліцейські затримали "закладчика"

Чоловік розкладає згортки із наркотиками. Фото: google

На вулиці Варненській поліцейські виявили та затримали підозрілого чоловіка, який себе поводив дуже дивно. Його підозрілі дії привернули їхню увагу. При наближенні службового автомобіля, чоловік раптово змінив напрямок руху та намагався втекти, але його зупинили на місці.

Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області.

Читайте також:

Під час розмови з поліцейськими, громадянин проявляв помітну нервозність і не міг адекватно відповісти на їхні запитання. Це підняло підозру щодо його діяльності.

Детективи, які прибули на місце події, виявили, що у чоловіка було при собі 23 згортки, ймовірно, які містять наркотичні речовини. Затриманий зізнався, що це канабіс, солі та амфетамін, які він планував поширювати та заробляти на цьому.

Поліцейські запросили слідчо-оперативну групу для подальшого розслідування цієї події. Слідчі будуть докладно з'ясовувати всі обставини цього випадку.

За злочин, чоловіку загрожує відповідальність за статтею 307 Кримінального кодексу України, яка стосується незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Такі дії караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.

Цей випадок став лише одним з трьох затримань, здійснених поліцією за останню добу, пов'язаних з наркотичними речовинами.

Нагадаємо, суд ухвалив рішення стосовно 19-річного жителя Білгорода-Дністровського, який був затриманий та засуджений за поширення наркотичних речовин і психотропних засобів. Основними доказами в справі стали вилучені наркотики, знайдені під час обшуку у нього вдома, а також схованки, в яких він розкладав наркотичні речовини по місту.