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Выдал сам себя: в Одессе полицейские задержали "закладчика"

23 мая 2023 13:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Выдал сам себя: в Одессе полицейские задержали "закладчика"
Мужчина разлагает свертки с наркотиками. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На улице Варненской полицейские обнаружили и задержали подозрительного мужчину, который вел себя очень странно. Его подозрительные действия привлекли их внимание. При приближении служебного автомобиля мужчина внезапно изменил направление движения и пытался скрыться, но его остановили на месте.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

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Во время разговора с полицейскими гражданин проявлял заметную нервозность и не мог адекватно ответить на их вопросы. Это подняло подозрение в его деятельности.

Прибывшие на место происшествия детективы обнаружили, что у мужчины было при себе 23 свертка, вероятно, содержащие наркотические вещества. Задержанный признался, что это каннабис, соли и амфетамин, которые он планировал распространять и зарабатывать на этом.

Полицейские пригласили следственно-оперативную группу для дальнейшего расследования этого события. Следователи будут подробно выяснять все обстоятельства этого случая.

За преступление мужчине грозит ответственность по статье 307 Уголовного кодекса Украины, которая касается незаконного производства, изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки или сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Этот случай стал лишь одним из трех задержаний, совершенных полицией за последние сутки, связанные с наркотическими веществами.

Напомним, суд принял решение в отношении 19-летнего жителя Белгорода-Днестровского, который был задержан и осужден за распространение наркотических веществ и психотропных средств. Основными доказательствами по делу стали изъятые наркотики, найденные во время обыска у него дома, а также тайники, в которых он разлагал наркотические вещества по городу.

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