Корректировала удары по Одессе за 20 тысяч гривен: СБУ задержала предательницу
В Одессе служба безопасности Украины задержала российскую агентку. Оказалось, что женщина работала на ФСБ, получая за это зарплату.
Об этом сообщает СБУ.
Изменила Украину за 20 тысяч
За вознаграждение, которое составляло до 20 тысяч гривен в гривневом эквиваленте, агент собирала сведения о базах оборонных сил в Одесской области. В частности, она предоставляла информацию о местоположениях и структуре военных объектов.
Важной частью ее задач являлось отслеживание последствий вражеских воздушных атак. После каждого удара агент обходил пострадавшие улицы и фиксировал ущерб, а эта информация использовалась для планирования дальнейших атак.
Какое наказание ждет агента РФ
Сейчас женщина находится под стражей и признала свою вину. Она обвиняется по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Жительница Одессы полностью рассказала о своем сотрудничестве с российской разведкой и признала свои действия незаконными. Согласно санкции статьи такие действия наказываются лишением свободы на срок пятнадцать лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.
Больше о предателях
Напомним, на основе материалов Службы безопасности Украины еще один агент РФ, передававший разведданные в Федеральную службу безопасности (ФСБ), получил срок заключения. Он осужден за совершение измены, которая заключалась в передаче информации об украинских Военно-морских силах и сухопутных подразделениях ВСУ на территории Одесчины.
Также мы писали, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала юрисконсульта, связанного с "партией Шария", работавшего на российскую военную разведку. Злоумышленник играл ключевую роль в передаче важных разведывательных данных об украинских подразделениях ПВО и отчитывался о последствиях "прилетов".