Корректировала удары по Одессе за 20 тысяч гривен: СБУ задержала предательницу

Задержание агента РФ. Фото:

В Одессе служба безопасности Украины задержала российскую агентку. Оказалось, что женщина работала на ФСБ, получая за это зарплату.

Об этом сообщает СБУ.

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За вознаграждение, которое составляло до 20 тысяч гривен в гривневом эквиваленте, агент собирала сведения о базах оборонных сил в Одесской области. В частности, она предоставляла информацию о местоположениях и структуре военных объектов.

Важной частью ее задач являлось отслеживание последствий вражеских воздушных атак. После каждого удара агент обходил пострадавшие улицы и фиксировал ущерб, а эта информация использовалась для планирования дальнейших атак.





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Какое наказание ждет агента РФ

Сейчас женщина находится под стражей и признала свою вину. Она обвиняется по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Жительница Одессы полностью рассказала о своем сотрудничестве с российской разведкой и признала свои действия незаконными. Согласно санкции статьи такие действия наказываются лишением свободы на срок пятнадцать лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

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Напомним, на основе материалов Службы безопасности Украины еще один агент РФ, передававший разведданные в Федеральную службу безопасности (ФСБ), получил срок заключения. Он осужден за совершение измены, которая заключалась в передаче информации об украинских Военно-морских силах и сухопутных подразделениях ВСУ на территории Одесчины.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала юрисконсульта, связанного с "партией Шария", работавшего на российскую военную разведку. Злоумышленник играл ключевую роль в передаче важных разведывательных данных об украинских подразделениях ПВО и отчитывался о последствиях "прилетов".