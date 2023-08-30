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В Одессе задержали боевика из "ЛНР": какое наказание ему грозит

30 августа 2023 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
СБУ задержала в Одессе разведчика российской группировки "Привидение"
Злоумышленник в составе "ЛНР". Фото: СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Служба безопасности Украины задержала в Одессе российского разведчика, воевавшего на стороне так называемой "ЛНР". Местный житель перешел на сторону агрессора в начале мая 2014 года и принимал участие в провокациях в пользу РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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По информации СБУ, после провальных попыток образовать в Одессе пророссийскую республику, предатель Украины сбежал в Луганскую область, где и присоединился к рядам боевиков. Там его назначили командиром разведывательного подразделения подконтрольной РФ группировки "Призрак", которое в дальнейшем было подчинено командованию 2-го армейского корпуса страны-агрессора.

Война против Украины

В 2022 году активно участвовал в российско-украинской войне на Востоке, в частности в районе Бахмутской трассы. Боевик "Санта" впоследствии решил покинуть своих предводителей и скрыто выехал на подконтрольную Украине территорию и вернулся в Одессу. В городе он пытался "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия.

Какое наказание грозит

Во время обысков по местам нахождения злоумышленника в областном центре обнаружены фотоматериалы с поличным в составе террористической "ЛНР". Пока ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации). Злоумышленнику грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, в Киевской области Службе безопасности Украины (СБУ) удалось задержать еще одного российского агента-корректировщика. Он был причастен к подготовке атак на украинскую столицу.

Кроме того, в Одессе служба безопасности Украины задержала российскую агентку. Оказалось, что женщина работала на ФСБ, получая за это зарплату.

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