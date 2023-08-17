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Одесит "готував" ракетний удар по столиці: яке покарання чекає на агента РФ

17 серпня 2023 11:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесит "готував" ракетний удар по столиці: яке покарання чекає на агента РФ
Агент РФ. Фото: СБУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На Київщині Службі безпеки України (СБУ), вдалося затримати ще одного російського агента-коригувальника. Він був причетний до підготовки атак на українську столицю.

Про це повідомляє СБУ.

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Одесит працював на ГРУ

Зловмисник на замовлення російських силових структур працював зі спеціальним завданням. Він був включений в штат головного управління генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації (відомого як ГРУ), де виконував обов'язки агента з корекції атак.

Головним завданням цього агента було встановлення геолокацій підрозділів українських Сил оборони на території Київської області. За наказом ГРУ, його інтересували особливо ремонтні бази ЗСУ, де проводяться технічне обслуговування та відновлення військової техніки.

Листування одесита з ГРУ. Фото: СБУ

Додатково, зібрана розвідувальна інформація включала інформацію про електропідстанції у Києві. Ці дані надсилалися російським зловмисникам з метою підготовки нових цілеспрямованих авіаударів по Києву та його околицях.

Затримання агента РФ

Служба безпеки відзначила, що зловмисник був затриманий на гарячому під час відеозйомки військової бази ЗСУ, коли він намагався прикріпити GPS-координати до електронної карти. Розслідування показало, що фігурантом є молодий чоловік з Одеси, який виїхав до Києва у пошуках роботи. 

Затримання агента РФ. Фото: СБУ

Спецслужби продовжують вивчати матеріали, вилучені під час обшуку у затриманого, зокрема, ноутбук і смартфон, які містять докази його зв'язків з російською розвідкою та провокаційною діяльністю проти України.

Яке покарання чекає на одесита

Служба безпеки повідомила затриманому про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, в Одесі Служба безпеки України затримала російську агентку. Виявилося, що жінка працювала на ФСБ, отримуючи за це зарплатню.

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