Одессит "готовил" ракетный удар по столице: какое наказание ждет агента РФ

Агент РФ. Фото: СБУ

В Киевской области Службе безопасности Украины (СБУ) удалось задержать еще одного российского агента-корректировщика. Он был причастен к подготовке атак на украинскую столицу.

Об этом сообщает СБУ.

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Злоумышленник по заказу российских силовых структур работал со специальной задачей. Он был включен в штат главного управления генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (известного как ГРУ), где исполнял обязанности агента по коррекции атак.

Главной задачей этого агента было установление геолокации подразделений украинских сил обороны на территории Киевской области. По приказу ГРУ его интересовали особо ремонтные базы ВСУ, где проводятся техническое обслуживание и восстановление военной техники.

Переписка одессита из ГРУ. Фото: СБУ

Дополнительно собранная разведывательная информация включала информацию об электроподстанциях в Киеве. Эти данные посылались российским злоумышленникам с целью подготовки новых целенаправленных авиаударов по Киеву и его окрестностям.

Задержание агента РФ

Служба безопасности отметила, что злоумышленник был задержан с поличным во время видеосъемки военной базы ВСУ, когда он пытался прикрепить GPS-координаты к электронной карте. Расследование показало, что фигурантом является молодой человек из Одессы, уехавший в Киев в поисках работы.

Задержание агента РФ. Фото: СБУ

Спецслужбы продолжают изучать материалы, изъятые во время обыска у задержанного, в частности, ноутбука и смартфона, которые содержат доказательства его связей с российской разведкой и провокационной деятельностью против Украины.

Какое наказание ждет одессита

Служба безопасности сообщила задержанному о подозрении по статье 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенное в условиях военного положения. Пока злоумышленник под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Одессе служба безопасности Украины задержала российскую агентку. Оказалось, что женщина работала на ФСБ, получая за это зарплату.