Агент РФ здавав окупантам позиції ЗСУ на Одещині

Затримання агента РФ. Фото: Одеська обласна прокуратура

Жителя Одещини підозрюють у державній зраді. Чоловік зливав інформацію про позиції ЗСУ та координати енергетичних об’єктів.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Відомо, що чоловік активно працював на російську розвідку, виконуючи завдання представників спецслужб. За інструкціями з Москви, він систематично збирав і передавав дані про вогневі точки, маршрути руху та розташування підрозділів Збройних Сил України на території Одеси.

Поміж іншого, цей агент також докладав зусиль, щоб передати російським кураторам координати важливих енергетичних об’єктів та інформацію про результати попередніх ракетних обстрілів. Мета цих дій полягала у підготовці повторних атак на зазначені об’єкти, щоб призвести їх до несправності та припинити їх роботу.

Яке покарання чекає на агента РФ

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Одещини за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). Такі дії караються позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.

Суд над зрадником. Фото: Одеська обласна прокуратура

Більше про зрадників

Нагадаємо, на Київщині Службі безпеки України (СБУ) вдалося затримати ще одного російського агента-коригувальника. Він був причетний до підготовки атак на українську столицю.

Крім того, в Одесі Служба безпеки України затримала російську агентку. Виявилося, що жінка працювала на ФСБ, отримуючи за це зарплату.