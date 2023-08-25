Агент РФ сдавал оккупантам позиции ВСУ в Одесской области

Задержание агента РФ. Фото: Одесская областная прокуратура

Жителя Одесщины подозревают в государственной измене. Мужчина сливал информацию о позициях ВСУ и координатах энергетических объектов.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Известно, что мужчина активно работал на российскую разведку, выполняя задачи представителей спецслужб. По инструкциям из Москвы, он систематически собирал и передавал данные об огневых точках, маршрутах движения и расположении подразделений Вооруженных Сил Украины на территории Одессы.

Между тем этот агент также прилагал усилия, чтобы передать российским кураторам координаты важных энергетических объектов и информацию о результатах предыдущих ракетных обстрелов. Цель этих действий заключалась в подготовке повторных атак на указанные объекты, чтобы привести к неисправности и прекратить их работу.

Какое наказание ждет агента РФ

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Одесской области по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Такие действия наказываются лишением свободы на срок пятнадцать лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

Суд над изменником. Фото: Одесская областная прокуратура

Больше о предателях

Напомним, в Киевской области Службе безопасности Украины (СБУ) удалось задержать еще одного российского агента-корректировщика. Он был причастен к подготовке атак на украинскую столицу.

Кроме того, в Одессе служба безопасности Украины задержала российскую агентку. Оказалось, что женщина работала на ФСБ, получая за это зарплату.