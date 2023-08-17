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Шпигував за ЗСУ: на Одещині засудили інформатора РФ

17 серпня 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Шпигував за ЗСУ: на Одещині засудили інформатора РФ
Інформатор РФ. Фото: Одеська обласна прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Служба безпеки України засудила ворожого агента, який передавав РФ інформацію про переміщення українських військових підрозділів в Одеській області. Протягом п'яти років цей інформатор буде перебувати за ґратами.

Про це повідомляє Управління СБУ в Одеській області.

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Фіксував переміщення колон ЗСУ

Чоловік особисто здійснював фото- та відеозаписи колон української військової техніки, які вподальшому незаконно розповсюджував серед своїх знайомих та родичів, які проживають на окупованих територіях та в Російській Федерації.

Спеціалісти СБУ виявили місцезнаходження цього зрадника та припинили його деструктивну діяльність. Під час обшуку в його будинку виявлено мобільний телефон, який він використовував для фіксації військових рухів і подальшої передачі відеозаписів.

Інформатора РФ засуджено

Завдяки досудовому розслідуванню, проведеному слідчими СБУ, вина фігуранта була безперечно доведена. Суд на підставі накопичених доказів визнав його винним у вчиненні злочину згідно зі статтею 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань в умовах воєнного стану). Покаранням для нього стало пʼять років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині Службі безпеки України (СБУ) вдалося затримати ще одного російського агента-коригувальника. Він був причетний до підготовки атак на українську столицю.

Крім того, в Одесі Служба безпеки України затримала російську агентку. Виявилося, що жінка працювала на ФСБ, отримуючи за це зарплату.

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