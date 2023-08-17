Шпионил за ВСУ: в Одесской области осудили информатора РФ

Информатор РФ. Фото: Одесская областная прокуратура

Служба безопасности Украины осудила вражеского агента, передающего РФ информацию о перемещении украинских военных подразделений в Одесской области. В течение пяти лет этот информатор будет находиться за решеткой.

Об этом сообщает Управление СБУ в Одесской области.

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Фиксировал перемещение колонн ВСУ

Мужчина лично осуществлял фото- и видеозаписи колонн украинской военной техники, которые незаконно распространял среди своих знакомых и родственников, проживающих на оккупированных территориях и в Российской Федерации.

Специалисты СБУ обнаружили местонахождение этого изменника и прекратили его деструктивную деятельность. Во время обыска в его доме был обнаружен мобильный телефон, который он использовал для фиксации военных движений и последующей передачи видеозаписей.

Информатор РФ осужден

Благодаря досудебному расследованию, проведенному следователями СБУ, вина фигуранта была бесспорно доказана. Суд на основании накопленных доказательств признал его виновным в совершении преступления согласно статье 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, или других военных формирований в условиях военного положения). Наказанием ему стало пять лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области Службе безопасности Украины (СБУ) удалось задержать еще одного российского агента-корректировщика. Он был причастен к подготовке атак на украинскую столицу.

Кроме того, в Одессе служба безопасности Украины задержала российскую агентку. Оказалось, что женщина работала на ФСБ, получая за это зарплату.